SAD do Leiria suspende atividade do plantel sénior devido a casos de covid-19

Jogos do Campeonato de Portugal e da Taça de Portugal, com o Gil Vicente, foram "suspensos" , informa administração leiriense

A SAD do União de Leiria informou esta sexta-feira que optou por "suspender a atividade da equipa sénior masculina de futebol 11" desde quinta-feira, "na sequência da deteção de três casos de infeção por COVID-19".

Segundo o comunicado assinado pelo presidente da SAD, Armando Marques, "atualmente, estão identificados 12 casos (dois elementos do staff e dez atletas, sendo que estes se encontram assintomático sou com sintomas ligeiros), que estão a ser devidamente monitorizados. O restante plantel encontra-se em quarentena e com acompanhamento constante".

O mesmo comunicado salienta que "a União de Leiria - Futebol SAD acionou de imediato o Plano de Contingência para controlo e monitorização da infeção por COVID-19, estando em contacto com as autoridades de saúde e a seguir todas as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde, sendo que todo o plantel e staff já foi devidamente testado".

Perante este cenário, "a participação da equipa no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal fica suspensa", acrescenta a SAD leiriense. Os próximos jogos do Leiria estavam agendados para este sábado, em casa, com o Sertanense, a contar para a 8.ª jornada do Campeonato de Portugal, para o dia 9, em Alcains (em atraso da 4.ª jornada), e para o dia 14, com o Gil Vicente, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.