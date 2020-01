SAD do Fátima tenta pagar salários em atraso esta semana

Equipa vai comparecer ao próximo encontro do Campeonato de Portugal.

Ainda com três meses de salários em atraso, Akil Momade, treinador do Fátima, deixou a dúvida sobre a presença ou não da equipa no jogo de domingo, com o Caldas, declarações feitas à margem da vitória, por 2-0, com o Águeda, na última jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Ao que O JOGO apurou, a equipa vai comparecer ao encontro da primeira ronda da segunda volta do prova.

Os atletas, treinadores e staff técnico reuniram-se com a SAD que garantiu estar a fazer todos os esforços para resolver a situação até final desta semana, pagando os valores em atraso. Ainda com um plantel curto, os três juniores que foram chamados no último jogo - Vieirinha, Alex Fernandes e Afonso Reis - continuam a ter possibilidade de ser chamados à equipa principal (os juniores jogam no sábado), bem como outros atletas da formação, aproveitando para promover os jovens. Com o mercado de inverno em pleno, o médio Russel Sandio saiu para o Condeixa e o Fátima tem alguns atletas a treinar à experiência, aguardando pela inscrição para os oficializar.