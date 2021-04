Sábado de emoções fortes no Campeonato de Portugal: confira as contas

Apenas Braga B e Leiria estão apurados para fase de acesso à Liga SABSEG, mas há outros agrupamentos que podem ficar já resolvidos. Luta pela passagem à etapa de promoção à Liga 3 também está ao rubro.

Joga-se este sábado a penúltima jornada do Campeonato de Portugal com muita matemática à mistura na luta pela fase de acesso à Liga SABSEG, para a qual se qualificam os oito líderes de cada agrupamento, e pela disputa da fase de acesso à Liga 3, que contará com os clubes classificados entre o segundo e o quinto posto. A série A é a única que tem as contas fechadas. O Braga B venceu o agrupamento, enquanto Merelinense, Mirandela, Montalegre e Maria da Fonte disputarão a subida à Liga 3. Vimioso e Cerveira já caíram para os distritais. Na série B, o Pevidém, líder com 33 pontos, folga nesta ronda e vai torcer no sofá para que o Fafe (31 pontos) não vença o Brito. Ambos têm, pelo menos, a fase de acesso à Liga 3 garantida. Mondinense e Brito estão despromovidos.

Ainda a norte, o Gondomar joga em Coimbrões e pode ganhar o agrupamento se Leça e Trofense não vencerem em Vila Real e no Marítimo B, que está a jogar na casa emprestada de Lousada, respetivamente. A luta pela descida continua em aberto entre Coimbrões, Vila Real, Salgueiros, Paredes e Pedras Rubras. O trio que luta pela Liga SABSEG tem a fase de acesso à Liga 3 garantida, na pior das hipóteses, e o mesmo acontece com Marítimo B.

Na série D, o Anadia (41 pontos) assegura o primeiro posto se ganhar e se Lourosa (39) e Canelas (37) não vencerem Espinho e Sanjoanense. No entanto, neste agrupamento está a correr no Conselho de Disciplina o protesto do Lourosa referente ao jogo com a Sanjoanense, que pode dar mais dois pontos aos lusitanistas. Este trio vai, no mínimo, lutar pela Liga 3. Vila Cortez, Vildemoinhos e Águeda já desceram.

Passam à fase de acesso à Liga SABSEG os oito vencedores de cada série, que posteriormente serão divididos em dois grupos - zona norte e centro - de quatro emblemas cada

Na série E, o Leiria é o vencedor e BC Branco e Oliveira do Hospital vão à fase de acesso à Liga 3. O Alcains está despromovido. Mais a sul, o Torreense (44 pontos) pode festejar se bater o Caldas e se o Alverca (43) perder em Almeirim. Ambos estão apurados, pelo menos, para o acesso à Liga 3. O U. Santarém também vai ficar entre os cinco primeiros e o Lourinhanense não evitou a despromoção. Na série G, o cenário é o mesmo se o Estrela da Amadora (47 pontos) ganhar no Fabril e o Sporting B (45) não ultrapassar o Ideal. Se não garantirem a passagem à fase de acesso à Liga SABSEG, vão lutar pela Liga 3 acompanhados do Oriental Dragon. O Oriental desceu. Por último, o V. Setúbal fica em primeiro se ganhar em Loulé. O Amora ainda acredita, sendo que Olhanense e Louletano lutarão pela Liga 3. Moura e Aljustrelense estão despromovidos e hoje até se defrontam, em Aljustrel.





