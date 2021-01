Rui Quinta sucede a Jorge Pinto no comando técnico do Salgueiros

Clube do Campeonato de Portugal escolheu o ex-técnico do Lusitânia de Lourosa para suceder a Jorge Pinto

Rui Quinta é o novo treinador principal da equipa do Salgueiros, que milita na série C do Campeonato de Portugal, oficializou o clube portuense através de uma publicação nas redes sociais.

O experiente técnico, de 60 anos de idade, vai comandar o conjunto salgueirista, conforme se lê nota publicada, até final da presente temporada desportiva.

O ex-timoneiro do Lusitânia de Lourosa é, assim, o sucessor do colega Jorge Pinto no comando técnico do emblema portuense, que foi despedido, esta segunda-feira, face à serie de resultados insatisfatórios.

O Salgueiros não venceu nenhum dos últimos três jogos do Campeonato de Portugal e, pelo meio, foi também eliminado da Taça de Portugal pelo Marítimo (I Liga), em jogo da 4.ª eliminatória da prova rainha nacional.