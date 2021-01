Rui Quinta ambiciona levar Salgueiros à Liga 3

Novo treinador do clube portuense entusiasmado "com as ideias" do projeto que lhe foi apresentado

Rui Quinta não hesitou quando foi convidado para assumir o comando técnico do Salgueiros. "Aceitei este projeto em primeiro lugar pela ambição mostrada pelos responsáveis do clube", começou por explicar o treinador de 60 anos.

"Apresentaram-me ideias muito positivas e pretendem levar o Salgueiros de novo à montra do futebol português. Também pesou a grandiosidade, a história do clube e, claro, a massa adepta que tem. Tudo isto influenciou a minha decisão", adiantou Rui Quinta que assume o nono desafio como técnico principal e que tem como grande objetivo terminar "nos primeiros cinco lugares" da série C do Campeonato de Portugal, para depois "lutar pelo acesso à Liga 3".

"Conheço a maior parte dos jogadores e reconheço-lhes qualidade e competência", acrescentou, deixando palavras de agradecimento e solidariedade ao antecessor.

"A equipa estava bem, mas não estava com sorte na finalização. As coisas não estavam a sorrir ao Jorginho [Jorge Pinto], pode ser que a sorte bata agora à nossa porta", concluiu Rui Quinta que já orientou, entre outros, Penafiel, Paredes, Aliados de Lordelo, Gil Vicente, Vizela, Lourosa e Espinho.