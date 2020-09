Rúben Dias: Estrela da Amadora faz correção a propósito do que escreveu o City

Clube diz que não está extinto e até sonha receber o Manchester City no Estádio José Gomes.

O Estrela da Amadora deixou esta quarta-feira uma espécie de "recado" ao Manchester City, a propósito de Rúben Dias, ontem apresentado como reforço por seis temporadas. O clube inglês, na apresentação do jogador, escreveu que o Estrela estaca extinto.

"Ao contrário do que é erroneamente afirmado no site oficial do City, o Estrela Da Amadora não está extinto.

Tem sim, muito orgulho em ter ajudado a formar jovens atletas de excecional qualidade, como o Rúben Dias , entre outros", surge escrito no Instagram, com uma imagem onde surge o jovem Rúben com a camisola do clube, que vestiu antes de integrar os escalões de formação do clube da Luz.



"Está sim de volta aos bons tempos, a encetar a caminhada de regresso ao nosso lugar. Esperamos encontrar um dia os citizens no Estádio José Gomes. É esta a dimensão do nosso enorme respeito por um dos melhores clubes do mundo, é este o nível do nosso sonho, que alimenta a nossa vida. Ao MCFC endereçamos votos de sucesso desportivo, ao nosso Rúben Dias desejamos a melhor sorte do Mundo, ele merece e vai provar que é um dos melhores da Europa. O Estrela da Amadora está vivo e veio para ficar", completa.

O clube da Amadora, refira-se, compete esta época no Campeonato de Portugal.