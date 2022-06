Rúben Cerqueira e Fábio Domingues reforçam o Imortal de Albufeira

Guarda-redes e avançado engrossam opções de Ricardo Moreira

O Imortal de Albufeira, clube algarvio do Campeonato de Portugal, já prepara a próxima época. O emblema de Albufeira contratou o guarda-redes Rúben Cerqueira, 18 anos, ao vizinho Louletano, e o avançado brasileiro Fábio Domingues, 24 anos, ao Resende.

Cerqueira fez 17 jogos pelos bês do Louletano em 21/22 e foi até chamado à equipa principal da formação de Loulé. Domingues, chegado a Portugal em 2018/19, para representar o Olhanense, atuou no Moncarapachense e no Moura. Desde então, apontou 11 golos em 62 jogos.

O Imortal de Albufeira fez as primeiras contratações para o plantel após a renovação de contrato com o treinador Ricardo Moreira.