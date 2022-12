Ronaldo: o fenómeno albicastrense brilha no Campeonato de Portugal

Extremo tem o nome do antigo craque brasileiro porque a mãe, que também era jogadora, gostava muito do Brasil. Está a brilhar com golos.

Ronaldo Lumungo é o nome do momento no líder Benfica e Castelo Branco. O extremo, 21 anos, nascido em São Tomé e Príncipe, tem sete golos em 11 jogos no Campeonato de Portugal, mais um na Taça de Portugal, números que fazem desta temporada a melhor da carreira do ala. "É fruto do trabalho e obviamente que estou muito feliz por estar a contribuir com golos para a carreira do Benfica e Castelo Branco", afirma.

Os albicastrenses lideram a série C do CdP, com 22 pontos em 11 jogos, mais dois do que um conjunto de cinco clubes, composto por U. Santarém, Mortágua, 1.º Dezembro, Sintrense e Pêro Pinheiro. Tentar chegar à Liga 3 é a meta. "Estamos a trabalhar para isso [subida] e é o que falamos entre nós. As coisas estão a correr bem, estamos em primeiro lugar, mas falta muito campeonato e precisamos de trabalhar bastante para mantermos esta posição", sublinha.

Ora, Ronaldo nunca tinha feito mais do que dois golos por época, enquanto sénior, e a eficácia tem a ver com a "liberdade" que sente em campo. "O treinador pede que ocupemos bem as áreas. Estou a jogar mais como segundo avançado e o que acontece no treino acaba por acontecer no jogo", resume.

Nascido no distrito de Água Grande, Ronaldo começou a jogar futebol por influência da mãe, que também jogava e que, por ser apaixonada pelo desporto-rei, deu ao filho o nome de um antigo craque brasileiro. "É uma história engraçada. A minha mãe gostava muito do Brasil e do Ronaldo Fenómeno. Então, decidiu chamar-me de Ronaldo", conta. "Parecenças com ele? Talvez na velocidade com que conduzo a bola. Nesse aspeto, identifico-me um pouco com ele", acrescenta. Enquanto júnior, surgiu a oportunidade de vir para Portugal. Inicialmente, fez testes no Juventude de Évora, mas não ficou, por questões burocráticas. A porta reabriu-se no Oriental, tendo, entretanto, passado por GRAP, Loures e Oliveira do Hospital. "Estou a correr atrás do meu sonho."

Voltar à seleção é o objetivo

Foi aos 20 anos que Ronaldo se estreou na seleção de São Tomé e Príncipe, num jogo frente à África do Sul, em 2020. O desejo passa por voltar a merecer uma oportunidade na seleção. "Representar o meu país foi um sonho concretizado. Fiquei tremendamente orgulhoso, não só por mim mas também pelos meus companheiros e do meu clube da altura, que me ajudaram bastante. Isso motivou-me ainda mais para lutar pelo sonho do futebol e espero, em breve, poder voltar à seleção de São Tomé e Príncipe", expressou.