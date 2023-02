Romeu Ribeiro: "Nem olharam para o facto de ter estado um ano parado"

Médio voltou ao ativo esta época depois de ter parado um ano devido ao nascimento do primeiro filho. Tem 298 jogos na II Liga.

Romeu Ribeiro encontrou em Dume, Braga, a porta de regresso ao futebol. O médio-defensivo, 34 anos, esteve sem jogar durante a época passada, devido ao nascimento do primeiro filho, mas o encanto pela competição não desapareceu. "O bichinho estava cá dentro. Decidi ajudar o Dumiense, porque é um clube com uma visão muito boa, que pode aspirar a outros patamares. E as pessoas fizeram-me aceitar", explica.

O antigo jogador de clubes como Penafiel, Aves, Ac. Viseu e Casa Pia, tem quase 300 jogos (298) na Liga SABSEG, no entanto interrompeu o percurso nos escalões profissionais em nome da família. "Com tantos anos de futebol, a família ficou, por vezes, em segundo plano e decidi que devia estar em primeiro lugar nesta etapa da carreira com o nascimento do meu primeiro filho", recorda. "Fiz sempre temporadas muito regulares. Talvez tenha havido algum desconhecimento de que eu queria voltar a jogar", acrescenta.

Natural de Vieira do Minho, o médio mora em Braga e, por isso, tem o Dumiense quase à porta de casa. "Encontrei a estabilidade que procurava. Posso ficar ligado ao futebol e as pessoas acreditaram bastante em mim. Nem olharam para o facto de ter estado um ano parado", elogia. Com 18 partidas nas pernas em 2022/23, o trinco sente-se em plena forma para jogar por mais algumas épocas. "Enquanto me sentir bem, vou continuar", garante.

Dentro de campo, o Dumiense está no oitavo lugar, com 18 pontos, os mesmos de São Martinho e Pedras Salgadas, em zona de descida. "Este é um ano complicado. O clube nunca esteve neste patamar, participou, pela primeira vez, na Taça de Portugal e a permanência é o grande objetivo. A equipa merecia ter mais pontos."