Rodrigo Dantas reforça meio campo do Olhanense

O experiente médio centro, de 32 anos, Rodrigo Dantas é reforço do Olhanense, atual 2º classificado do Campeonato de Portugal Série F, com 27 pontos, menos dois que o líder Louletano, que tem 29 pontos, mas mais três jogos que o Rubro-negros.

Rodrigo Dantas, que estava sem clube, regressa assim a um clube que bem conhece, já que na temporada 20/21 representou a formação algarvia. Em Portugal o médio já representou o Estoril Praia, onde foi campeão da Liga SABSEG, Varzim, CD Fátima e Casa Pia.

O jogador já está às ordens de Carlo Perrone para o jogo referente à 16º jornada do próximo sábado em casa frente ao Imortal no José Arcanjo, tendo já jogado no jogo da passada quarta-feira frente à formação B do Zenit, que os algarvios perderam por 4-2.

Para já, desconhece-se a duração do contrato neste regresso a Olhão.