Rivaldo Morais deixa o Coruchense e reforça os sub-23 do Farense

Rivaldo Morais, ex-Coruchense (Campeonato de Portugal), onde se encontrava há três temporadas e que pode atuar a lateral-direito e extremo-direito, é jogador do Farense e vai para já integrar a equipa de Sub-23 dos algarvios, que é orientada por Marco Leite e que este ano compete na Liga Revelação.

O jogador de de 21 anos iniciou a sua formação no Estrela da Amadora em 2010/11, tendo ainda passado pelo Casa Pia, Damaiense, Linda-a-Velha, Belenenses Sad e Cova da Piedade nos sub-23. Desconhece-se para já a duração do contrato com os "Leões de Faro".