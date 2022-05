Ricardo Moreira continua no comando do Imortal

Treinador de 55 anos renovou por uma época com o clube algarvio.

Ricardo Moreira renovou com o Imortal de Albufeira por mais uma temporada. O treinador de 55 anos conseguiu a permanência contra todas as expectativas, uma vez que era, teoricamente, a equipa "mais fraca" do grupo de apuramento de manutenção, onde também estavam Louletano e Esperança de Lagos - apenas três equipas após desistência do Pinhalnovense -, terminando esta fase em primeiro lugar com sete pontos, relegando para segundo lugar o Esperança de Lagos (cinco pontos( e para último o favorito Louletano, que obteve apenas 4 pontos.

Na fase regular do Campeonato de Portugal, na série F, terminou em sétimo lugar, com 12 pontos, numa época em que o clube vinha do distrital da AF do Algarve.

Com Ricardo Moreira, transitam também na estrutura técnica, Vitinha, Bruno Rodrigues e Rúben Gil.