Ricardo Maia deixa comando técnico do Beira-Mar

Clube informou esta quarta-feira o fim da ligação.

Ricardo Maia deixou o comando técnico do Beira-Mar, clube com o qual tinha contrato até final da temporada, informou esta quarta-feira o emblema do Campeonato de Portugal.

"Agradecemos ao treinador e à sua equipa técnica o trabalho desenvolvido no SC Beira-Mar, que é público, e formulamos votos de sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no site do clube de Aveiro.

O Beira-Mar ocupa o sexto lugar da Série B do Campeonato de Portugal.