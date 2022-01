Treinador e restante equipa técnica assumem o Coruchense, também do Campeonato de Portugal.

Ricardo Estrelado, treinador principal, Paulo Monteiro, adjunto, e restante equipa técnica rescindiram contrato com o Pinhalnovense e acertaram já um acordo com o Coruchense, também do Campeonato de Portugal, mas da Série E.

Este é mais um capítulo da profunda crise no emblema de Pinhal Novo, que a levou, inclusive, a faltar ao encontro do passado fim de semana, frente ao União de Montemor.