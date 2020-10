Retirou-se dos relvados em 2015, mas está de volta para ajudar o Aves

Médio Pedro Grosso vai voltar a calçar as botas para jogar pelo Aves na II Divisão da AF Porto

O Aves, agora designado de CD Aves 1930, tem mais um reforço para atacar a participação na II Divisão da AF Porto. Trata-se de Pedro Grosso, médio de 34 anos, que se tinha retirado em 2015, precisamente ao serviço do Aves, para ir estudar medicina.

Formado nos avenses, Pedro Grosso fez 143 jogos na II Liga e agora via voltar a calçar as chuteiras, para ajudar o clube que esta quinta-feira anunciou a refundação de toda a secção de futebol e futsal, como consequência das dívidas herdadas da SAD, que entretanto está à beira da insolvência e já foi desclassificada do Campeonato de Portugal.

Pedro Grosso junta-se a Marco Pinto, guarda-redes que tinha feito parte da equipa que venceu a Taça de Portugal em 2018 e que também está confirmado no plantel que vai começar do zero, na última das distritais portuenses. Os brasileiros Samuel Alves (Minas de Argozelo) e Daniel Alves (Tirsense), bem como João Pires (ABCD), Carlão (Ringe) e Ruca Martins (Ninense) também são reforços.