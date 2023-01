Reforços no V. Setúbal e Marinhense e novo técnico no Machico

Vitória de Setúbal, da Liga 3, reforçou-se com o guarda-redes Mika. Marinhense e Machico, do Campeonato de Portugal, também com novidades.

V. Setúbal: Mika reforça a baliza

O guarda-redes Mika é o mais recente reforço do V. Setúbal, décimo classificado da Série B da Liga 3. O jogador português, de 31 anos, estava sem clube. Ao longo da carreira, o guardião tem passagens por clubes como a União de Leiria, equipa B do Benfica, Atlético, Boavista, Pombal, B SAD e Académica. No estrangeiro, Mika representou o Sunderland, de Inglaterra.

Marinhense: Yonder reforça o ataque

O ponta-de-lança Yonder, que iniciou a época no Oliveira do Bairro, da Campeonato de Elite da AF Aveiro, é reforço do Marinhense, sétimo classificado da Série C do Campeonato de Portugal. O venezuelano, de 25 anos, chegou em 2020 a Portugal para representar o São João de Ver, transferindo-se na temporada seguinte para o Florgrade. No total fez 13 golos.

Machico: novo técnico ao leme

O adjunto Élio Martins é o eleito para orientar o Machico, clube da Série B do Campeonato de Portugal, sucedendo a João Manuel Pinto como treinador. O técnico de 37 anos, antigo avançado que também representou o clube madeirense, ficará ao leme do plantel até ao final da época e tem como objetivo a permanência. Os tricolores ocupam o 11.º lugar.