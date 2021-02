Reforços em Loures e no Sacavenense

Confira as movimentações do mercado do Campeonato de Portugal

O médio-ofensivo Hugo Machado deixou o Cova da Piedade e regressou ao Loures, oitavo classificado da série F do Campeonato de Portugal. O criativo, 38 anos, abandona os piedenses com oito jogos realizados. Hugo Machado está de volta ao emblema que tinha representado na temporada passada e pelo qual apontou oito remates certeiros em 27 partidas.

O lateral-direito coreano Lee Seng Jun, 20 anos, é eforço do Sacavenense, da série F do campeonato de Portugal. O defesa do Nacional estava emprestado ao Camacha, equipa que deixou de competir, o que obrigou a procurar novo clube. Lee chega cedido pelos nacionalistas e junta-se aos compatriotas Park Jonn-ha e Yuk Jin-Young.