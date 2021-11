Reforços e saídas: o mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Notícias do mercado de transferências no Campeonato de Portugal

Paredes com uma rescisão

Danny Choi já não faz parte do plantel do Paredes. O extremo, 26 anos, ex- Casa Pia, que esta época participou em seis jogos e marcou dois golos, já não era opção do treinador Eurico Couto desde o final de outubro e abandonou o clube, que recentemente se apurou para os oitavos de final da Taça de Portugal, com o intuito de reforçar o S. João Ver, mas o negócio não se concretizou.

Espinho tem reforço assegurado

Guilherme Campos já não escapa ao Espinho, sabe OJOGO. O médio defensivo, com capacidade para atuar a defesa central, do U. Santarém, da Liga 3, vai reforçar os espinhenses, faltando apenas a oficialização do negócio por parte de ambas as partes. O brasileiro, de 26 anos, começou a época a titular nos ribatejanos, mas já não alinhava pela equipa principal desde setembro.

Santa Marta vê três jogadores sair

O Santa Marta, oitavo classificado da Série B do CdP, anunciou ao longo dos últimos dois dias a saída devido a "motivos profissionais" de três jogadores. Na terça-feira, o clube informou que o médio Jorge Cardoso abandonou os quadros do clube, um anúncio a que se seguiram mais dois idênticos, ontem, respetivos às despedidas de Júlio e Franscisco Almeida.