Rebordosa contesta decisão da FPF: "Vamos lutar até às últimas consequências"

Rebordosa vai contestar decisão da FPF que atribuiu ponto ao apurado Salgueiros.

O apuramento do Salgueiros na Série B continua a dar que falar. O Rebordosa, terceiro classificado, com menos um ponto que os portuenses e o Lourosa, entregou "a um escritório de advogados" o processo que levou à decisão da FPF de atribuir o empate no Salgueiros-Marítimo B, jogo da 17.ª jornada que deu como concluído mas que terminou aos 87" por decisão do árbitro. O Conselho de Disciplina entendeu que o tempo em falta devia ser jogado, mas passou a decisão à FPF.

"Agora pode-se agredir o árbitro e nada acontece aos clubes. É um convite à violência. Não vamos atirar a toalha ao chão", garante Joaquim Barbosa, presidente do Rebordosa, a O JOGO. "O CD teve muito tempo para decidir, pois o jogo foi a 5 de fevereiro, mas só na véspera da última jornada tomou esta decisão incrível", critica o dirigente, vincando que o Rebordosa "nada tem contra o Salgueiros, mas a derrota tem que lhes ser atribuída" e referindo que o clube "tem imagens que irá utilizar".

"Vamos lutar contra tudo até às últimas consequências", promete, convencido que "tudo isto foi feito propositadamente para nos prejudicar, porque não contavam que fôssemos empatar ao Salgueiros".