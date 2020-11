Real SC está a jogar com o Belenenses SAD, mas já tem novo treinador

Luís Pinto vai ser o sucessor de Hugo Martins no emblema de Massamá

Luís Pinto vai ser o novo treinador do Real Sport Clube, emblema que, a esta hora, está a jogar com o Belenenses SAD, para a Taça de Portugal. O técnico, de 31 anos, estava sem clube desde que na época passada deixou o Felgueiras. Natural do Porto, o antigo defesa também já passou por Leiria e Mirandela e vai suceder a Hugo Martins, que estava em processo de rescisão e que deixou uma mensagem de despedida pouco antes do início da partida com o Belenenses.

"Fiz o meu melhor para tornar possível os objetivos do Real SC desde o primeiro dia em que cá cheguei. Neste capítulo que hoje se encerra foram no total 23 os jogos disputados no Campeonato de Portugal, onde obtivemos 14 vitórias, seis empates e três derrotas. Na atual (atípica) época desportiva foram determinantes para a minha saída os apenas cinco pontos conquistados. Os cinco pontos em 15 possíveis que acabaram por ser também consequência de alguns obstáculos que foram surgindo nas últimas semanas, são melhor do que quatro e piores que seis mas também sei multiplicar 22x3 e ainda há muito por fazer. Desejo os maiores sucessos para o futuro do clube, que seguramente vão ser alcançados. Eu claramente não treino para manter o emprego, eu treino naquilo em que acredito", escreveu

O Real SC, que está a ser orientado perante o Belenenses pelo adjunto Tiago Silva, encontra-se no sétimo lugar da Série G do Campeonato de Portugal