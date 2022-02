Rabiola ainda brilha no Campeonato de Portugal: os golos antes do canudo

Rabiola marcou nos últimos dois jogos que realizou e o Vila Meã ganhou. Aos 32 anos, está a tirar o segundo nível de treinador, carreira que pretende seguir.

Seis pontos nos últimos três jogos afastaram o Vila Meã da cauda da tabela. Os dois triunfos tiveram a marca de Rabiola, avançado que, curiosamente, não jogou diante do Paredes, há duas rondas, e o emblema de Guimarães... perdeu.

Contratado no início da época ao Fafe, o ex- FC Porto, Braga e V. Guimarães contou a O JOGO o que motivou a mudança para o recém promovido ao Campeonato de Portugal. "Tenho a minha vida estabilizada em Guimarães e não queria sair da minha zona. Conheço o vice-presidente do Vila Meã há muito tempo, surgiu esta oportunidade e só penso em ajudar", explicou.

Aos 32 anos, o dianteiro já pensa no futuro, que vai passar pelos bancos. "De momento estou concentrado em jogar futebol, mas encontro-me a terminar o segundo nível de treinador e espero seguir por essa via. A próxima época? Depende dos convites e se darei, ou não, continuidade ao Vila Meã. Se assim não for, estarei preparado para abraçar a parte do treino", revelou. "Sei que é preciso tempo e a experiência conta muito. Quero fazer as coisas bem", realçou.

Formado no Brito e V. Guimarães, Rabiola estreou-se pela equipa principal do Vitória quando tinha 17 anos, e na época seguinte mudou-se para o FC Porto. Na Liga Bwin fez 90 jogos e uma carreira que podia ter ido mais além, não fossem as lesões. "Orgulho-me do percurso que fiz, contudo tive momentos que poderiam ter sido melhores. As lesões foram um entrave na evolução. Tive problemas físicos graves muito cedo e isso prejudicou a carreira. Podia ter chegado mais longe, se não fossem as lesões, todavia é algo que não controlamos", lembrou. Em 2016/17 e 2017/18 esteve totalmente parado. "O tempo no Paços de Ferreira foi o mais complicado. Tinha 26 ou 27 anos e podia dar o passo em frente num clube espectacular, com pessoas acima da média, que se veem pouco no futebol. Lesionei-me no primeiro treino, recuperei e quando volto torno a magoar-me. Isso foi uma machadada muito grande."

Depois disso, baixou ao Campeonato de Portugal, primeiro no Felgueiras e depois no Fafe, antes de chegar ao Vila Meã. "Sinto-me bem. As pessoas ligam muito ao histórico de lesões e isso faz com que não acreditem muito em nós, mas é só uma questão de mentalidade. Sei perfeitamente o que posso fazer, a qualidade que tenho, e isso verificou-se nos dois anos no Felgueiras", exemplifica.

Mirandela para "limpar imagem"

Derrotar o Mirandela no domingo passado, equipa que luta pelo acesso à fase de subida, deu para "limpar a imagem" do jogo "menos positivo" em Paredes. "É um triunfo fruto do trabalho que temos desenvolvido e merecíamos estar numa posição acima na tabela", defende Rabiola. Os minhotos estão no sétimo lugar da série B, com 15 pontos, e a permanência é o objetivo. "Nunca pensámos em subir, mas em tentar disputar os primeiros lugares. Não sendo possível, temos que nos preparar para próxima fase [de permanência]", vincou.