A equipa minhota ocupa o 11º lugar com treze pontos.

Quim Berto foi o escolhido para suceder a Rui Carvalhal no comando técnico do Merelinense da série A do Campeoanto de Portugal.

O treinador, de 51 anos de idade, orientava s equipa B do Guimarães, apresentando um vasto currículo com passagens por Vizela Varzim e Trofense, entre outros.