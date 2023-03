Queda de um histórico: Olhanense desce aos distritais 76 anos depois

A derrota deste domingo frente ao Oriental Dragon, por 1-0, numa partida a contar para a 22.ª jornada do Campeonato de Portugal, Série D, sentenciou a descida do Olhanense aos distritais.

O Olhanense, último classificado com apenas 14 pontos em 21 jogos, ainda com quatro jornadas para serem jogadas, selou nesta ronda a descida aos distritais da Associação de Futebol do Algarve, depois de perder (1-0) com o Oriental Dragon neste domingo.

Na próxima temporada vai voltar aos escalões distritais, 76 anos depois da última presença, que foi em 1946/47, na altura chamada Liga Regional.

A formação de Olhão, que foi campeã de Portugal em 1923/24 (o que equivale hoje à Taça de Portugal), conta no seu historial com vários títulos, onde se destaca um campeonato da II Liga em 2008/09 e cinco presenças na Liga principal do futebol português (2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14).

Foi pela mão de Paulo Sérgio, atual treinador do Portimonense, que os rubro-negros em 2003/04 ascenderam à II Liga, onde permaneceram durante seis épocas, tendo subido em 2008/09 à I Liga.