Presidente do Leça garante: "Estamos apenas a dever um mês"

António Pinto, presidente do Leça

Plantel não treinou esta quinta-feira em forma de protesto.

O plantel do Leça, equipa que alinha no Campeonato de Portugal, fez esta quinta-feira greve ao treino, assim como na véspera, mas o presidente garante que tudo será regularizado em breve, garantindo que apenas um mês se encontra em atraso.

"O Leça paga sempre ao dia 20 de cada mês, imaginemos, os jogadores trabalham o mês de outubro e recebem esse mês no dia 20 de novembro e assim sucessivamente. Isto é um sistema que existe há anos no clube. A realidade é que o Leça está a dever apenas um mês, apesar de estar outro em curso, devemos apenas o mês de outubro. A verdade é esta. Entretanto vai ser pago até sábado o mais tardar", explicou António Pinto.

No entanto, João Laranjeira, presidente adjunto do Leça, reforçou que "amanhã é garantido que os jogadores vão treinar", excluindo, assim, a hipótese de a equipa não comparecer ao jogo de domingo, frente ao Beira-Mar.

Um dos capitães de equipa, Rui Moreira, esclareceu que a participação no jogo de domingo "nunca foi falada" no seio do plantel, apesar de confirmar a ausência nos treinos. "É verdade que não fomos treinar, mas amanhã lá estaremos. Pelo que foi dito, encontraram uma solução e, por isso, vamos conversar. Relativamente aos salários em atraso, é apenas o mês de outubro e não três meses", explicou o médio.