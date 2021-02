Prendas para Edgar Davids: Olhanense apresenta cinco reforços de uma só vez

Clube algarvio tenta o regresso aos campeonatos profissionais.

Cinco reforços de uma assentada! O Olhanense, que ocupa o segundo lugar da Série H do Campeonato de Portugal, a 17 pontos do líder Vitória de Setúbal, mas com dois jogos em atraso, garantiu cinco reforços e não se poupa a esforços para tentar disputar a subida às ligas profissionais.

O médio Chico Batista, de 25 anos, de caraterísticas ofensivas, ex-Esp. Lagos e segundo melhor marcador da série (com seis golos em nove jogos), foi contratado até ao final da época 2020/21. O médio Matheus Clemente, de 22 anos, com dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, chega por empréstimo do Famalicão. Para as alas do ataque, igualmente até ao fim desta época, chegaram Akram Salhi, de 23 anos, natural da Holanda (com dupla nacionalidade marroquina), que estava sem clube, e o médio-ala italiano Federico Tomaselli (ex-GRAP), com 24 anos.

Há duas semanas, recorde-se, o clube tinha garantido o central João Gomes (ex-Torreense), enquanto, em sentido contrário, viu partir Leleco, Jacopo Finessi e Ivo Braz. Amanhã, no Estádio da Nora, nas Ferreiras, a equipa de Davids defronta o Mineiro Aljustrelense, naquele que é terceiro jogo em casa emprestada, face ao mau estado do relvado do Estádio José Arcanjo.