Praiense recorreu ao CJ e pediu a subida de quatro equipas à II Liga

Recurso de um dos líderes de série do Campeonato de Portugal contra a decisão da FPF em indicar apenas Arouca e Vizela

O recurso do Praiense contra a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em indicar para a subida à II Liga o Arouca e o Vizela, do Campeonato de Portugal, já deu entrada no Conselho de Justiça federativo e, conforme O JOGO apurou, sugere uma solução diferente: a promoção dos líderes das quatro séries da prova

O documento, submetido a análise ainda durante a semana que hoje termina, preconiza, portanto, a promoção de Arouca, Vizela (os indicados), Praiense e Olhanense. O que choca de frente com as palavras de Luís Torres, presidente do emblema de Olhão, que esta tarde, após abandonar uma reunião na sede do organismo, sugeriu que havia, entre os seis descontentes presentes na Cidade do Futebol (Praiense por videoconferência), consenso entre para uma outra resolução: "Se não houvesse solução nenhuma, aceitávamos um sorteio entre todos e as duas bolas que saíssem aceitávamos o que saísse".

Conforme O JOGO já anunciou, seis presidentes de outros tantos emblemas descontentes com a decisão da FPF abandonaram hoje uma reunião na Cidade do Futebol, por ausência, já prevista, de Fernando Gomes, presidente da FPF.

A reunião, que demorou poucos minutos, contou com os dirigentes máximos do Olhanense, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco, Praiense e Real Massamá, que foram recebidos por José Couceiro, diretor técnico nacional, Carlos Lucas, diretor de competições, e Luís Sobral, diretor-geral adjunto, os mesmos com quem têm dialogado nos últimos meses sobre a reformulação da competição.