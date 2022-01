"Possibilidade de eliminar o Sporting é 0,00001? Pronto, é a isso que nos vamos agarrar"

ENTREVISTA - Há um mundo de coisas bonitas à espera de Luís Pinto, o treinador do Leça, que aos 32 anos assegurou a entrada no livro de boas memórias do clube, por força da Taça de Portugal. Mas quer muito mais

Há um jovem treinador que está a espantar o futebol nacional. Luís Pinto tem 32 anos, está à frente do Leça FC desde o início de uma época que começou por ser atribulada - quando arrancou só tinha sete jogadores (!) -, e foi fazendo o seu caminho. Mas há mais de dez anos que anda nesta vida - desde que no Boavista fez o estágio curricular na formação -, tem o mestrado pela Faculdade de Desporto do Porto, cidade onde nasceu, na Sé, mas Castelo de Paiva, terra dos pais, e Gondomar, onde cresceu, também lhe dizem muito.

Agora, Leça da Palmeira acolheu-o e ele não podia estar mais feliz. Perdeu-se um central, ganhou-se um treinador. Chegou ao Leça por indicação de Cláudio Borges, seu adjunto. Apresentou o seu projeto e o presidente do clube, António Pinho, e muito bem, nem pestanejou. Ora leiam, por favor.