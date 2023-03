Polémica na AF Porto: Vila FC abandonou o jogo, Lixa fala em "cabala"

Vila FC abandonou o jogo alegando insultos racistas, algo que o Lixa nega.

O Vila FC abandonou este domingo o encontro com o Lixa, da fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da AF Porto, alegando insultos racistas para com um jogador. Uma situação que o Lixa rejeita.

"A direção do clube vem por este meio exigir respeito pela nossa instituição. A cinco dias de completar 89 anos de existência, jamais na história do clube se assistiu a uma cabala como a que estamos a assistir esta temporada", reagiu o Lixa em comunicado.

"Desenganem-se aqueles que pensam que nos intimidam com ameaças ou com atitudes como a que hoje assistimos em campo! Iremos junto da Associação de Futebol do Porto expor e provar que os últimos acontecimentos são totalmente falsos e iremos exigir que se tomem medidas drásticas a quem pretenda conseguir os seus objetivos das formas mais inaceitáveis a que vimos assistindo! Vão ter que suar muito para nos tirar do nosso objetivo", pode ler-se.