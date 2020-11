Plantel do V. Setúbal regressa aos treinos, vai a Moura e anuncia pré-aviso de greve

Jogadores do V. Setúbal voltaram a reunir com o Sindicato e decidiram retomar os trabalhos

Jogadores do V. Setúbal voltaram a reunir com o Sindicato e decidiram retomar os trabalhos e marcar presença no jogo de amanhã com o Moura, depois de a direção ter prometido saldar parte da dívida.

"Foi transmitido que, até segunda-feira, iriam regularizar um salário até mil euros, que é neste momento a capacidade financeira que têm, e apresentar uma solução para o futuro. Os jogadores decidiram ir a jogo, num sinal positivo e de boa vontade, mas fica um pré-aviso de greve para o próximo jogo. A direção tem até essa altura para resolver o problema", revelou Joaquim Evangelista à saída.

"Acredito na boa vontade do presidente. Pedi que respeite os jogadores, que são a alma do Vitória, sobretudo os que transitaram e aceitaram cá ficar. É preciso dar um sinal de união, confiança e respeito mútuo", acrescentou o presidente do Sindicato de Jogadores.