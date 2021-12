Plantel do Fontinhas fica mais curto: três jogadores com saída confirmada

Fontinhas lidera a Série D do Campeonato de Portugal

Taha Zareei, André Rego e Wendell prosseguem a carreira noutras paragens.

O plantel do Fontinhas está mais curto com a confirmação da saída de três atletas. O guardião iraniano Taha Zareei, o defesa André Rego, que cumpriu parte da formação no Braga, e ainda o avançado brasileiro Wendell Leal abandonaram o clube da Praia da Vitória.

Os três jogadores não eram opções regulares para o técnico Pedro Lima, de 46 anos, e desta forma optaram por dar continuidade às respetivas carreiras noutras paragens.

O Fontinhas lidera a Série D do CdP e desloca-se ao Condeixa na oitava jornada da competição.