Pinheirense em festa: sobe de divisão com o presidente a treinador

Duas derrotas nas duas primeiras jornadas na 1ª Distrital da AF Aveiro levaram o presidente Vítor Costa a despedir o treinador e a assumir o comando técnico da equipa

No clube de Pinheiro da Bemposta, no concelho de Oliveira de Azeméis, Vítor Costa é muito mais do que o presidente. Desde a 3ª jornada da 1ª Divisão de Aveiro é também o treinador que acaba de levar o FC Pinheirense à subida de divisão apenas com uma derrota nos 17 jogos que liderou.

Três épocas depois de ter subido à 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Aveiro e numa temporada em que o futebol regressou à normalidade após a pandemia, o Futebol Clube Pinheirense está novamente em festa com mais uma promoção, desta vez à Divisão de Elite, o principal campeonato do futebol aveirense. No comando técnico da equipa esteve, durante os últimos 19 jogos, o presidente Vítor Costa, que acumulou as funções após despedir o treinador à segunda jornada e com duas derrotas então averbadas. A equipa ainda sofreu nova derrota no terceiro jogo, mas os 16 jogos seguintes foram sempre a somar pontos e este domingo culminou com a subida de divisão. Aquilo que era uma decisão temporária, acabou por se arrastar e acabar em festa na freguesia.

Na penúltima jornada do campeonato, em casa diante do Calvão, o Pinheirense precisava apenas de um ponto para carimbar a subida, mas foi preciso sofrer até aos 87", depois dos visitantes estarem a vencer desde os 37", para festejarem um feito que foi ganhando forma e força com o decorrer da temporada. "A lavagem ao cérebro no intervalo fez bem aos jogadores", brincou o treinador e presidente Vítor Costa, confessando que a subida não estava nos planos. "Contava garantir a permanência, mas não esperava a subida", admitiu Vítor Costa, reconhecendo, contudo, que "foi bom". "As coisas foram acontecendo, cada vez com mais vontade jogo após jogo, cada vez mais perto dos primeiros lugares e lá fomos andando", acrescentou o presidente/treinador.

Título de campeão está na mira

Depois de ter chegado ao empate diante do Calvão, o Pinheirense ainda desperdiçou um ou outro lance flagrante para chegar à vitória, que permitia à equipa ficar em igualdade pontual com o Valonguense, que tem mais dois pontos. Com tudo em aberto para a derradeira jornada, marcada para 24 de abril, o Pinheirense quer vencer em casa do S. Roque e acredita numa escorregadela do líder para haver troca de posições. Isto porque o primeiro da zona Sul vai defrontar o primeiro da zona Norte para ser apurado o campeão da 1.ª Divisão. "É sempre agradável conquistar o título de campeão", referiu, ainda, otimista, Vítor Costa, que já tem por hábito assumir o comando técnico da equipa quando as coisas estão a correr mal.