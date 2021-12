Pinhalnovense: os treinos já acabaram e os jogadores arrumaram os cacifos

Clube do Campeonato de Portugal com graves problemas financeiros.

Na sequência do que O JOGO tem vindo a noticiar, o futebol do Pinhalnovense pode ter mesmo os dias contados. Depois do último jogo, um empate sem golos frente ao Olhanense, os treinos foram interrompidos e alguns jogadores arrumaram os cacifos do balneário e já levaram para casa as chuteira.

Este é um sinal de que estarão, alguns deles, a estudar propostas que têm em mãos. A debandada é uma forte hipótese, atendendo a que nunca viram a cor do dinheiro eta época.

O treinador Ricardo Estrelado e o adjunto Paulo Monteiro começam a perder a esperança de que surja algum investidor capaz de pegar na SAD, até porque as dívidas, recorde-se, abrangem toda a época em curso.

O Pinhalnovense ocupa o terceiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal, com 19 pontos em dez jornadas.