Pinhalnovense não comparece em Albufeira e está confirmada a descida de divisão

O Pinhalnovense registou, neste domingo, a segunda falta de comparência consecutiva no Campeonato de Portugal, confirmando assim a desistência do quarto escalão competitivo do futebol português.

O jogo que estava agendado para este domingo, às 15h00, no Estádio Municipal de Albufeira, entre o Imortal e o Pinhalnovense, a contar para a 13ª Jornada do Campeonato de Portugal, Série F, acabou por não se realizar, visto que a formação do Pinhalnovense não compareceu para disputar o encontro.

Esta é uma situação, aliás, que já tinha sido confirmada no sábado pelo presidente do clube de Palmela, António Sousa.

As únicas equipas que marcaram presença no recinto foram foram a do Imortal de Albufeira e a do trio de arbitragem, liderado por Diogo Gonçalves, da AF Lisboa.

Segundo os regulamentos da FPF, o Pinhalnovense voltou a sofrer nova derrota administrativa, a segunda seguida - já na 12.ª jornada, o encontro frente ao União de Montemor teve o mesmo desfecho.

Confirmada, assim, a segunda falta de comparência consecutiva, a formação do Pinhalnovense será desclassificada do Campeonato de Portugal.