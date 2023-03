Pevidém pode perder jogo com Vianense na secretaria e direção demite-se

Eventual utilização irregular de Rashid, que estava castigado, pode dar derrota administrativa contra o Vianense. Na sequência disso, a Direção apresentou a demissão em bloco.

O Pevidém pode vir a perder, na secretaria, o jogo que, dentro de campo, venceu frente ao Vianense, por 4-0, no passado sábado. Em causa está a eventual utilização irregular de Rashid, extremo que começara a temporada no Duminense, onde viu três amarelos no Campeonato de Portugal e que, entretanto, se transferiu para o Pevidém, tendo sido admoestado por mais duas vezes, a última das quais na partida antes do confronto com o Vianense.

Ora, como o avançado acumulara cinco cartões, deveria ter cumprido um jogo de castigo, embora tenha sido inadvertidamente utilizado. Em comunicado, a Direção do Pevidém assumiu o erro e apresentou a demissão em bloco ao presidente da Assembleia Geral. "A vida associativa tem muitas vertentes. A desportiva é claramente uma das mais importantes. Depois de uma demonstração brilhante da qualidade da nossa equipa técnica e do plantel da nossa equipa principal, a perda de pontos por erro administrativo é imperdoável e não admite fulanização. Enquanto presidente da direcção, assumo por completo a responsabilidade", refere o presidente Rui Machado.

"Como tal, não me resta outra saída que não passe por pôr à disposição dos sócios o destino do clube. Honraremos os nossos compromissos até ao final dos campeonatos e prometemos deixar o clube sem dívidas não correntes", garante, pedindo "desculpas" aos sócios. "Somos amadores, mas não podemos agir como tal. Ao SC Vianense, enviamos, também, o nosso pedido de desculpas", acrescenta.

Caso o Conselho de Disciplina pune o Pevidém, o Vianense garante matematicamente a passagem à fase de subida à Liga 3.