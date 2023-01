O jogador esteve quatro épocas e meia ligado ao clube.

O Pevidém, quinto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, anunciou a saída de Filipe Sousa.

O lateral direito, de 31 anos, esteve quatro épocas e meia ligado ao clube, tendo somado 84 jogos e marcado três golos.

Formado no Vitória de Guimarães, o atleta vestiu as camisolas do Amarante, Lousada, Ribeirão, Aves, Freamunde, Oliveirense e Mondinense enquanto sénior.