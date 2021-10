Pedroso será treinado por um célebre ex-jogador do FC Porto

Na primeira experiência como técnico, Paulo Assunção terá como adjunto Cristiano Freitas. Equipa de Vila Nova de Gaia atravessa uma fase complicada

Antigo médio brasileiro do FC Porto, que representou com distinção entre 2005 e 2008, Paulo Assunção foi apresentado como treinador do Pedroso, emblema gaiense que milita na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto (AFP).

Na primeira experiência como técnico de futebol, Paulo Assunção terá como adjunto Cristiano Freitas. A duração da ligação entre as partes não foi revelada pelo clube de Vila Nova de Gaia.

O jovem treinador terá pela frente uma tarefa exigente visto que o Pedroso situa-se no penúltimo lugar da série 2 da Divisão de Elite da AFP (quinto escalão do futebol nacional), em função de ter conquistado apenas uma vitória em seis jogos.

Porém, Paulo Assunção, ainda que como jogador, está habituado ao sucesso. Na carreira, ergueu 11 troféus - uma Copa Sudamericana pelo São Paulo, três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça pelo FC Porto e duas Ligas Europa e uma Supertaça Europeia pelo Atlético Madrid