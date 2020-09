Pedro Vaz, presidente do Perafita: "O que está em cima da mesa é o aluguer do estádio"

Pedro Vaz, presidente do Perafita, esclareceu que não está prevista qualquer fusão com a SAD do Aves.

A SAD do Aves, despromovido da I Liga ao Campeonato de Portugal, equaciona a fusão com o Perafita e a transição do concelho de Santo Tirso para o estádio do clube de Matosinhos.

"O futuro desta administração passa por quebrar o protocolo com o Clube Desportivo das Aves e estabelecer uma fusão com outro clube a longo prazo. Se for o Perafita, excelente. Nesta fase temos o uso das instalações deles quase protocolado e só falta a assinatura de uma das partes", referiu à agência Lusa a acionista Estrela Costa.

Os associados do clube de Matosinhos reúnem-se em 21 de setembro em assembleia-geral extraordinária para finalizar a receção de candidaturas às eleições dos órgãos sociais e discutir a constituição do plantel sénior em 2020/21, que integra a I Divisão distrital portuense e tem estreia prevista para 11 de outubro, na casa de Os Lusitanos.

Na tarde desta sexta-feira, Pedro Vaz, presidente do Perafita, esclareceu que não está prevista qualquer fusão com a SAD do Aves. "O que está em cima da mesa, e essas conversações estão bastante avançadas, é o aluguer do estádio para que a SAD do Aves possa treinar e jogar nas nossas instalações", revelou a O JOGO o líder do clube do concelho de Matosinhos que está em final de mandato.

As eleições para um novo mandato de três anos dos novos corpos sociais será realizado até ao final de setembro e, por isso, sublinhou Pedro Vaz, que não se recandidatará à presidência da Direção, "nunca iria tomar uma decisão de fusão sem consultar primeiro os sócios ainda por cima em final de mandato".

À agência Lusa, Pedro Vaz, disse que se dava bem como a administradora da SAD do Aves. "Houve conversas com a SAD do Aves e as coisas estão encaminhadas, mas ainda não está nada assinado. Na próxima semana poderá haver novidades. Gostava que o Perafita continuasse a ter seniores, mas alguns sócios estão a insurgir-se contra isso", partilhou.