Pedro Rodrigues é novo treinador do Bragança, que compete no Campeonato de Portugal. Depois de passagens pela China e pela Arábia Saudita, além de ter integrado a equipa técnica do Espinho na temporada 2020/21, o treinador, de 39 anos, começou esta época no Grijó, da AF Porto.

O regresso de Pedro Rodrigues a Portugal aconteceu após a passagem pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Na anterior aventura no estrangeiro, o técnico havia coordenado todo o departamento de formação do Guangdong, na China.