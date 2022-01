Pedro Lomba deixa o comando técnico do Louletano

Equipa será comandada por Hugo Faria em Olhão.

Pedro Lomba já não é treinador do Louletano. O empate registado no sábado em Serpa (2-2) ditou a saída do técnico, que comandou 15 jogos oficiais, obtendo nove vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O Louletano, que esta temporada colocou como meta a subida à Liga 3, ocupa a segunda posição da Série F do Campeonato de Portugal, à condição, com 26 pontos.

Na deslocação do próximo dia 2 de fevereiro a Olhão, jogo em atraso da 13.ª jornada, a formação de Loulé irá ser liderada por Hugo Faria, da equipa B.