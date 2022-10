"Não nos deixaram continuar o bom trabalho", afirmou.

O técnico Pedro Duarte abandonou o comando técnico do Guarda Desportiva no final da semana passada. O treinador saiu juntamente com a restante equipa técnica.

"Não nos deixaram continuar o bom trabalho que o Guarda Desportiva vinha a fazer depois da saída de elementos fundamentais da Comissão Administrativa", explicou o treinador.

A equipa ocupa atualmente o sétimo lugar da Série B do Campeonato de Portugal, com quatro pontos em três jornadas.