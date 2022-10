Pedro Cunha substitui Bizarro no comando técnico do São Martinho

Último classificado da Série A do Campeonato de Portugl.

Pedro Cunha é o substituto de José Bizarro no comando técnico do São Martinho. Natural de Vila do Conde, o treinador esteve na época anterior a orientar o Maia Lidador, onde colecionou 16 vitórias em 33 jogos.

O técnico conta ainda com uma longa passagem pelo Rio Ave, com experiências nos sub-19, sub-23, equipa B e, inclusive, chegou a orientar, de forma interina, a equipa principal, em 2020.

O São Martinho ocupa atualmente o último lugar da Série A do Campeonato de Portugal, com um ponto em quatro jornadas.