Pedro Barroso é o sucessor de Rui Eduardo Borges no comando do Espinho

Jovem treinador de 36 anos tem a missão de tirar a equipa dos últimos lugares da Série C do Campeonato de Portugal.

Pedro Barroso é o sucessor de Rui Eduardo Borges no comando técnico do Espinho. O treinador de 36 anos chegou a acordo com o clube do Campeonato de Portugal, onde irá prosseguir uma carreira que conta com passagens por Rebordosa, Aliados de Lordelo, Freamunde e Benfica Castelo Branco.

O Espinho ocupa o oitavo e antepenúltimo lugar da Série C do quarto escalão português, com cinco pontos alcançados em cinco jornadas.