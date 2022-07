Paulo Tavares, experiente médio de 36 anos, muda-se para o Coimbrões

O experiente médio, que representou o Lourosa nas últimas três épocas, já vestiu as cores de emblemas históricos como V. Setúbal, Leixões e Estoril. Agora é um nome a ter em conta no conjunto do treinador Pedras.

Com formação dividida entre a Senhora da Hora e o Leixões, Paulo Tavares já representou outros históricos, como o V. Setúbal e o Estoril. Padroense, Ribeirão, Cova da Piedade, Port Vale (Inglaterra) e Ho Chi Minh City (Vietname), completam o lote de emblemas que o centrocampista já representou, sendo agora um trunfo para o treinador Pedras.