Treinador orientou o Canelas esta temporada.

Paulo Silva é o novo treinador do Leça. Com passagem no início da época pelo Canelas, da Liga 3, sucede a João Crespo. O técnico, de 44 anos, abandona o clube devido aos maus resultados, que colocam a equipa no nono posto da Série B do Campeonato de Portugal.

Na segunda experiência como técnico sénior, Paulo Silva vai estrear-se frente ao Rebordosa.