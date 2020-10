Paulo Rodrigues vence eleições no V. Setúbal: "Sou o homem mais feliz do mundo"

O agora presidente tinha cumprido um período de seis meses de suspensão de sócio, depois de vandalizar as instalações do Estádio do Bonfim em abril de 2019.

Paulo Rodrigues, líder da lista B, foi no domingo eleito presidente do Vitória de Setúbal, para o mandato 2020-2023, com um total de 587 votos.

O ex-empresário de futebol, de 43 anos, foi o mais votado das três listas candidatas, vencendo a liderança do clube do Campeonato de Portugal frente aos oponentes Vítor Hugo Valente (lista A), com 368 votos, e Nuno Soares (lista C), com 538, que foi o segundo mais votado.

No total de 1.580 votos apurados no pavilhão Antoine Velge, local onde os novos órgãos sociais foram empossados após o ato eleitoral pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral cessante, Cândido Casimiro, registaram-se 52 votos brancos e 35 nulos.

Após o triunfo, Paulo Rodrigues não escondeu a sua felicidade nas primeiras declarações que fez nas suas novas funções, frisando a importância da união entre os vitorianos.

"Sou o homem mais feliz do mundo. Vencer estas eleições representa para mim a união dos sócios, que queremos voltar a ter no clube. É para mim uma honra que isso possa acontecer", afirmou.

O presidente do Vitória de Setúbal está consciente da árdua missão que tem pela frente.

"Este é sem dúvida o maior desafio da minha vida pela dimensão do Vitória, que é o quarto maior clube de Portugal", disse.

Recorde-se que, depois da renúncia apresentada em setembro pela direção presidida por Paulo Gomes, que tinha vencido as eleições de janeiro de 2020, Paulo Rodrigues foi o primeiro associado a anunciar que se iria candidatar à presidência.

O agora presidente, que tinha cumprido um período de seis meses de suspensão de sócio, depois de vandalizar as instalações do Estádio do Bonfim em abril de 2019, concorreu ao ato eleitoral depois de estar impossibilitado de apresentar uma lista no início do ano.

Depois de falar aos jornalistas, Paulo Rodrigues dirigiu-se já de madrugada a cerca de uma centena de adeptos que o aguardavam no exterior do pavilhão Antoine Velge, onde os sócios não puderam entrar por questões de segurança relacionadas com a covid-19.