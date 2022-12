Paulo Fernandes deixa o Guarda Desportiva em guerra com a Direção

Paulo Fernandes já não é treinador da Guarda Desportiva. O técnico, que substituíra Pedro Duarte, somou maus resultados e acabou, de acordo com a Direção do clube, por ser demitido. Em seis jogos, Paulo Fernandes teve um empate e cinco derrotas consecutivas, resultados que levaram a equipa para o último lugar da Série B do Campeonato de Portugal.

A versão do técnico é, porém, diferente da do clube, alegando que foi ele quem pediu para sair por não concordar com a forma como o clube está a ser gerido, apontando várias falhas da Direção em relação ao plantel, como alimentação deficitária e servida fora de horas, água fria para banhos, faltas de luz frequentes, salários em atraso e inexistência de qualquer membro da Direção durante a semana.

Paulo Fernandes afirma que "a agressão à massagista" Mónica Duarte, alegadamente por um preparador-físico, foi outro dos motivos para sair. "O clube ficou em silêncio e obrigou o grupo de trabalho a não se pronunciar sobre o assunto", acusa. "Foram muitas as razões que me levaram a apresentar o pedido de demissão e não saio da casa [está num alojamento disponibilizado pelo clube] enquanto não me pagarem os salários. Assumo a parte dos resultados, mas os jogadores pouco mais podem fazer porque não têm condições. Foi-me apresentado um projeto e encontrei outro. Falta tudo, desde cozinheiro, a departamento clínico e a alguém que trate do dia-a-dia do clube. São os jogadores que lavam os próprios equipamentos e o único diretor que conheço só aparece em dias de jogo e vai logo embora. Nem há espaço para uma reunião e, muitas das vezes, ainda fazem pressão para que um ou outro jogador tenham que jogar, o que comigo não funciona. Muitas pessoas perguntam porque é que o Lucas Bridey ou o Rogério Maquiesse não jogam e a resposta é porque estão lesionados há muito tempo", relata o treinador.

Clube remete caso para o departamento jurídico e aguarda documentação do treinador

A Direção da Guarda Desportiva remeteu o assunto para o departamento jurídico e refuta as acusações, estando ainda à espera da documentação do treinador, uma vez que Paulo Fernandes não estará inscrito na Federação Portuguesa de Futebol por falta de credencial ou renovação da cédula, algo que o técnico já se prontificou a apresentar nos próximos dias. Nos primeiros dois jogos, o clube teve de pagar uma coima e a partir daí tem sido um dos elementos da equipa técnica, que entretanto foi contratado, a surgir na ficha de jogo como treinador principal.

"Até hoje aguardamos as credenciais do treinador Paulo Fernandes. Não as apresenta, tem sempre uma desculpa", diz o clube, acrescentando que "a companheira do treinador está a dormir na casa onde todo o plantel está alojado, algo que também não estava no contrato".

Até ao final da semana será revelado o nome do novo treinador que já deverá orientar a equipa no próximo jogo frente ao Leça.