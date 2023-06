Paulo Duarte é o novo treinador do Esperança de Lagos

Sucede a Manuel Monteiro e é aposta do clube algarvio para regressar, de imediato, ao Campeonato de Portugal

Paulo Duarte deixou o comando do Odiáxere e vai ser o próximo treinador do Esperança de Lagos, sucedendo assim a Manuel Monteiro. A equipa desceu ao Distrital, mas a direção presidida por António José Alves aposta desde já no regresso ao Campeonato de Portugal e optou por Paulo Duarte, um técnico de 41 anos que também já trabalhou no Silves, Portimonense (formação) e Lagoa.

"Com uma experiência comprovada e uma determinação inabalável, chega para fazer a diferença e elevar a nossa equipa a novos patamares!", escreveu o emblema lacobrigense, dando as boas vindas ao treinador que realizou um trabalho muito positivo no Odiáxere, levando mesmo a equipa à fase de apuramento do campeão algarvio.