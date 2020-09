Patrick Morais de Carvalho formalizou recandidatura

Depois de anunciar a recandidatura, o presidente do Belenenses apresentou formalmente a sua lista junto da mesa da Assembleia-Geral.

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, apresentou esta segunda-feira formalmente a sua candidatura a mais um mandato. A lista foi entregue ao líder da mesa da Assembleia-Geral, Pedro Pestano Basto.

O atual presidente do clube do Restelo propõe uma direção de continuidade, com os vice-presidentes Paulo Peters, Pedro Lourenço e Victor Alegria.

Na presidência do Belenenses desde 2014, Patrick Morais de Carvalho terá pelo menos dois adversários neste ato eleitoral: Carlos Canhoto Fernandes e Luís Figueiredo.

As eleições estão marcadas para 17 de outubro.