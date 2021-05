Passou pelo Sporting e aos 39 anos brilha no CdP: "tio Mário" está para as curvas

Mário Sérgio, à direita, brilha no Campeonato de Portugal

Capitão do Felgueiras, Mário Sérgio ofereceu a primeira vitória na etapa de acesso à Liga 3, põe "as mãos no fogo" pela capacidade felgueirense para subir de patamar e assume que pretende jogar futebol até aos 40 anos. Para trás está um percurso com passagens por Paços, Sporting e V. Guimarães, entre outros.

Mário Sérgio, lateral do Felgueiras, fez toda a diferença, no último domingo, ao marcar o único e vespertino golo ante o Merelinense, e vitaminou a equipa na disputa pela promoção à Liga 3.

Marcou logo no primeiro minuto. Entrou com vontade de festejar?

-[risos] Foi uma normal situação de jogo, acompanhei-a desde a direita, a bola surgiu à entrada da área e rematei com convicção. Foi um grande golo, importante porque trouxe maior confiança e foco à equipa, já que na ronda anterior tínhamos perdido.

A sensação de marcar cedo foi ótima, mas vantagem tão curta causou nervosismo?

-A equipa soube defender, gerir a posse de bola, atacar e notou-se tranquilidade ao longo do jogo, inclusive até na parte final. O momento do golo não influenciou.

O Felgueiras é o favorito da série a subir à Liga 3?

-Não digo que somos favoritos, nem os há. Temos muita capacidade para chegar à Liga 3, como outros ambicionam, mas vejo grande equilíbrio nesta série [quatro equipas empatadas com três pontos]. A decisão será no fim.

Já esteve em muitos balneários. Como é o atual?

-[risos] Há muitos miúdos no plantel e depois há, como eles me dizem, o tio Mário. O balneário é jovem, tem muita qualidade e potencial, com atletas que podem jogar num nível acima. E não o digo da boca para fora. Tudo se trata de uma oportunidade para os meus meninos [risos].

Será uma época totalmente bem sucedida caso consigam a promoção?

-Sim, mas tínhamos capacidade para, se calhar, acabar a fase regular na frente. As outras equipas também têm mérito. Agora, queremos subir. Seria muito importante.

Sempre que atuou, fez 90". Como mantém o nível?

-Devo treinar bem e faço-o sempre no máximo, o que me leva a descansar. Depois, quando se está feliz e a fazer o que se gosta, apesar da idade [39 anos], é muito mais fácil. Estou bem mais inteligente a jogar e é raro não estar bem posicionado.

Deseja continuar a jogar na próxima temporada?

-Penso jogar mais um ano, aqui ou noutro clube. Sinto-me muito bem, tenho vontade todos os dias de ir treinar.

Venceu nove troféus no Chipre, jogou I e II Ligas e até a Champions. Está satisfeito com a carreira?

-Não fui à final da Taça de Portugal e isso custa, mas tenho muito orgulho no que fiz ao longo de muitos anos.