Passou pelo Milan e reforça Olhanense

Movimentações no mercado de transferências do Campeonato de Portugal

Olhanense: Finessi reforça ataque

Jacopo Finessi, avançado de 19 anos que já passou pelas escolas do Milan e que estava no Padova (Itália), é reforço do Olhanense. -c.e.

Sertanense: João Faria promovido

O Sertanense renovou contrato com João Faria e promoveu o avançado de 19 anos ao plantel principal do clube da Série E do Campeonato de Portugal. -j.m.

Sanjoanense: Ricardo renovou

A Sanjoanense renovou contrato, por mais uma época, com o médio Ricardo Mondlane, internacional moçambicano de 20 anos que na época passada foi contratado à Naval.-j.m.

Condeixa: Landry já não assina

O médio Júnior Landry, que tinha sido anunciado como reforço do Condeixa,vindo do Sertanense, já não vai assinar pela formação de Flávio das Neves. -j.m.